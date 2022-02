Suposto miliciano é executado na Zona Oeste do Rio

Um homem foi executado com diversos disparos de fuzil, pistola e metralhadora na noite do último domingo (20), em Campo Grande, bairro da Zona Oeste do Rio. Identificado como Edivaldo Barbosa da Costa Neto, de 41 anos, ele era ex-presidiário e morador da Vila Nova.

De acordo com as primeiras informações, a vítima estava em um salão de festas na Rua Antônio Dias, no Magali, quando saiu para ir até o carro, uma BMW blindada, para pegar o carregador de celular. Nesse momento, Edivaldo foi surpreendido por um grupo de cerca de quatro homens encapuzados, que começaram a atirar.

Desesperado, ele ainda tentou correr, mas caiu e acabou executado. Imagens de câmeras da região, que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que a vítima está caída e é atingida pelos inúmeros disparos. Outro vídeo registra o desespero das pessoas que estavam no evento ao ouvirem os tiros. É possível ouvir gritarias e alguns dos presentes correndo para se abrigar.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a informação de que Edivaldo seria parte do bonde do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, e era responsável por cuidar das vans da região.