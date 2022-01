Suposto miliciano é executado em Nova Iguaçu

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o assassinato de um homem ocorrido na noite do último domingo (16) no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu. A vítima dentro de um veículo quando foi atingida por diversos disparos e morreu no local.

De acordo com as primeiras informações, ‘Arroz’, como era conhecido, seria integrante do grupo do miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera, que está na lista na lista dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro. O crime aconteceu na praça do bairro. A especializada vai buscar imagens de câmeras de segurança da área na tentativa de identificar os autores da execução.