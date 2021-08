Suposto miliciano é assassinado a tiros em Belford Roxo

Um homem conhecido como Kuit foi assassinado a tiros dentro de um sacolão no Jardim Xavantes, em Belford Roxo, na tarde de hoje (17). Outras três pessoas ficaram feridas.

De acordo com as primeiras informações, criminosos armados surpreenderam as vítimas que estavam na esquina da Rua Baiaré com Felipe Antonio Lopes Pinto, onde o estabelecimento está localizado e fizeram diversos disparos. Kuit, que seria miliciano, morreu no local.

A Polícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados ao local. As vítimas foram socorridas para o hospital da região. Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre o estado de saúde dos feridos.