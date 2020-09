Suposto estuprador é assassinado e depois tem corpo incendiado

Um crime chocante está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) depois que um homem foi brutalmente assassinado e depois teve o corpo incendiado. O caso aconteceu durante a madrugada de ontem, na Rua Guachos, no Jardim Sulacap, bairro da Zona Oeste do Rio.

De acordo com as primeiras informações, a vítima, que seria suspeito de estupro, foi assassinado e, em seguida, os criminosos então jogaram álcool e atearam fogo. As chamas consumiram 90 do cadáver que foi encontrado por populares. Ao lado do corpo foi deixado o frasco do líquido inflamável.

A especializada trabalha para conseguir imagens de câmeras de vigilância da região na tentativa de identificar os executores. Até o fechamento desta reportagem, a a identidade da vítima não havia sido divulgada.