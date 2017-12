Suposto ‘chefão’ do tráfico em favela de Mesquita é preso em Uber

Foto: Divulgação

Agentes militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam, nesta madrugada, Wallace Jefferson Marinho Souza, o ‘Jogador’, no bairro Rosa dos Ventos, em Nova Iguaçu. O criminoso estava num carro do aplicativo Uber quando foi abordado pelos policiais.

Segundo informações do batalhão, Jogador é chefe do tráfico na comunidade Três Campos, em Mesquita. Contra ele, havia oito mandados de prisão em aberto. Dois deles, por homicídio de agentes da polícia.

