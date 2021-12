Suplente de Flávio Bolsonaro vai disputar cadeira na Câmara Federal

O segundo suplente do senador Flávio Bolsonaro (PL) será candidato nas eleições de 2022. Leonardo Rodrigues, que foi secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação no governo de Wilson Witzel e era filiado ao PSL do Rio de Janeiro, disputará uma vaga como deputado federal.

Em regime de recuperação fiscal, o estado do RJ teve conseguiu em sua gestão realizar concurso

público para profissionais da Educação na Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC). O último certame tinha sido feito há mais de 10 anos.

Quando assumiu em janeiro de 2019, havia uma decisão judicial impedindo a contratação de

professores para a fundação. Mas um acordo foi feito na Justiça com o Ministério Público do Rio de

Janeiro (MPRJ) possibilitou a contratação dos profissionais, que já começaram a trabalhar naquele ano

letivo.