Sonho possível e realizado

“O sonho virou realidade!” A frase faz parte de um trecho do discurso de Bruno Ornelas de Lemos, um dos 36 formandos da turma de Medicina da Universidade Iguaçu (UNIG). A cerimônia de colação de grau foi realizada às 10h de ontem na sede da instituição em Nova Iguaçu. A programação continua hoje com a Colação de Grau Festiva, a ser realizada às 16h, no Windsor Barra Hotel, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e será encerrada amanhã, com o Culto Ecumênico, na Igreja de Nossa Senhora da Candelária, no Centro do Rio, às 10h.

A grande jornada

A luta do jovem que sonha com a carreira de médico começou em 2013. Naquele ano, quando ingressou na Unig, Bruno já enfrentou o primeiro e pior desafio: seguir na jornada, mesmo com a morte do irmão, Roberto, brutalmenbte assassinado. Foi difícil, doloroso, mas era preciso continuar, pois Beto foi um dos importantes incentivadores. Além do pai, o empresário José de Lemos e a mãe, Maria Lúcia Ornelas, que já vislumbravam um futuro promissor para o filho.

Nos anos seguintes, foi só dedicação e muitas noites em claro, mergulhados em livros, conhecimentos, provas e cansaço. Olhando, agora, para o passado, o hoje médico Bruno Lemos, fala com orgulho do fim dessa primeira jornada. Sim, porque ela ainda é longa, porém frutífera. “A primeira etapa já venci. Consegui meu diploma de Medicina. Cada dia é uim aprendizado, uma conquista. São pequenos passos para grandes conquistas. Quero humanizar a profissão e salvar uma vida”, diz Bruno cheio de entusiasmo.

Agora, o médico recém formado, Dr. Bruno Lemos (CRM 52-01132873) tem pela frente muito trabalho. Como diretor-presidente, ele vai dirigir as clínicas Downton Medic Iguaçu, em Nova Iguaçu, e a Downton Medic Belford, em Andrade Araújo, Belford Roxo. que irá revolucionar o atendimento especializado em diagnóstico de imagens.

Antonio Carlos