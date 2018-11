Soldado da Marinha é morto na Baixada Fluminense

O soldado da Marinha Daniel da Silva Rodrigues foi morto na noite de ontem em São João de Meriti. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, as investigações ainda não indicaram se o crime se trata de um homicídio ou latrocínio. O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que possam ajudar a polícia.

Ele estava de moto na rua José Cabral, com uma outra pessoa na garupa, por volta das 21h, quando tiros foram disparados contra eles. De acordo com a testemunha que estava com ele, e que correu na hora dos disparos, não foi possível saber de onde partiram os tiros.

Uma recompensa de R$ 5 mil é oferecida por informações exatas sobre os assassinos do agente da Marinha.

Quem tiver qualquer informação a respeito da identificação e localização dos assassinos do agente de segurança, favor denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram Portal dos Procurados, no número (21) 98849-6099; por mensagem inbox no Facebook do Portal dos Procurados, pelo telefone (21) 2253-1177, ou pelo aplicativo para celular. O anonimato é garantido.