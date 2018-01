Soldado baleado é o primeiro PM morto no Rio em 2018

Fotos: Reprodução

O Rio de Janeiro teve hoje o primeiro registro de um policial militar assassinado em 2018.

Segundo a PM, o soldado Ivanderson da Silva Pinheiro foi encontrado morto por agentes do 7º BPM (São Gonçalo) no bairro Mutuá, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

No final da manhã, policiais do 7º BPM prenderam seis suspeitos, entre eles envolvidos na morte de Ivanderson.

