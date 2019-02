Sobe para quatro o número de mortos no ônibus que caiu em ribanceira na RJ-220

Subiu para quatro o número de mortos no acidente do ônibus que caiu em uma ribanceira ao colidir contra um carro às margens da RJ-220, na altura de Natividade, no Noroeste Fluminense, neste domingo (10). Outras 27 pessoas, incluindo um bebê de oito meses, ficaram feridas. Segundo a Auto Viação 1001, todos foram encaminhados para unidades de saúde de Natividade e Itaperuna e já tiveram alta médica.

Três pessoas mortas foram identificadas. Segundo o BPRv, as vítimas são Atair de Souza Rangel, 68 anos, natural de Divino (MG); Alef Carvalho de Oliveira, 25 anos, natural de Tombos (MG); e Renata Barreto Barros, 47 anos, natural de Coronel Fabriciano (MG) e moradora de Macaé. A 1001 informou que o veículo fazia a linha Campos dos Goytacazes x Governador Valadares.

“A empresa está prestando atendimento às vítimas e familiares e está à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações”, diz a nota enviada pela empresa. O acidente foi registrado na 140ª Delegacia de Polícia de Natividade.