Sob o disfarce de homenagem, campanha para vereador já corre solta na periferia de Nova Iguaçu

Herdeiro na vida privada e na vida pública também. Pelo menos é nisto que parece estar apostando o filho do empresário e ex-vereador em Nova Iguaçu, Daniel Eduardo da Silva, o Daniel Padaria, falecido em agosto de 2012.

Embora as eleições municipais ainda esteja longe, bem como muito distante o período para campanha eleitoral, Daniel filho vem marcando prensença na localidade de Santa Ria, área de atuação do pai, já se apresentando como pré-candidato.

Esta semana ele começou a usar as redes sociais convidando para um encontro no qual, supostamente, pretende prestar uma homenagem ao pai, mas deixa escapar em um vídeo a real intenção: “O trabalho tem que continuar”.

Reportagem: Elizeu Pires