“Só falou merda”, diz Carlinhos Presidente sobre o vereador BNH, que esculachou o bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu

Após ataques infelizes feitos pelo parlamentar iguaçuano nas redes sociais contra o bairro Miguel Couto, candidato a deputado estadual pede respeito e ‘detona’ político desqualificado

Um post que circula nas redes sociais, publicado pelo vereador e candidato a deputado estadual (…) Carlinhos BNH, no qual marginaliza Miguel Couto, um dos bairros economicamente mais ascendentes de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, tem provocado revolta entre os mais de 150 mil moradores da região.

Na mensagem, o parlamentar, que está em seu segundo mandato, ataca a suposta falta de segurança no bairro ao afirmar a presença de tráfico de drogas, milícia e guerra de facções. O PM reformado fez uma comparação entre Santa Rita (seu reduto eleitoral) e Miguel Couto e também apontou sua metralhadora política para o ex-vereador e também candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado (Alerj), Carlinhos Presidente (Podemos), um dos responsáveis pela instalação no bairro do programa Segurança Presente, implantado pelo governo do estado, e autor de mais de mil projetos de lei e indicações parlamentares durante três mandatos legislativos.

“O Segurança Presente só foi para Miguel Couto porque em Santa Rita não tem tráfico de drogas nem barricada, Santa Rita não tem guerra de facção, em Santa Rita ninguém cobra comerciante, (…). Aqui policial de mandato não tem policial frouxo que vive no nome dos outros, aqui uma cabine resolveu, câmeras resolveu, Proeis funciona (…) sic”, escreveu BNH.

Não tem competência para chegar à Alerj

Os ataques de BNH seriam efeitos colaterais de uma frustração provocada por uma briga que envolve a autoria da indicação parlamentar para instalação do Segurança Presente em Miguel Couto. Um dos alvos diretos do vereador, Carlinhos Presidente respondeu ao ataque em um áudio publicado nas redes sociais e criticou a postura do político, a quem classificou de ‘despreparado’: “Não tem qualificação como vereador e competência para assumir uma cadeira na Alerj”.

“Após ler as falas do vereador atacando Miguel Couto por receber o projeto Segurança Presente (…), dizendo que nossa região só está recebendo esse projeto porque tem barricadas, guerra de facções, como se fôssemos o pior lugar do mundo, quero falar para o vereador que ele está altamente desinformado”, e que o programa foi implantado na região por ser Miguel Couto o maior centro comercial de bairro de Nova Iguaçu, com três agências bancárias, lojas e farmácias de grandes redes, que geram empregos e renda para a cidade.

Quer ser o pai da criança

Para Presidente, BNH quer ser pai de um filho que não é dele. “O vereador apresentou uma indicação à Câmara Municipal, muito depois da nossa iniciativa, para levar o programa a Miguel Couto, que não tem efeito porque o Segurança Presente é da esfera estadual”, esclareceu.

Carlinhos lembrou que a implantação do Segurança Presente no bairro é resultado da luta dos moradores, comerciantes e dele próprio através de indicação parlamentar do deputado estadual Max Lemos junto ao governador Cláudio Castro em 2019.

“Agressivo, ameaçador e equivocado”

Ainda no áudio, Presidente citou que no bairro “existem as pequenas criminalidades que precisam ser ostensivamente reprimidas”. Lembrou ao vereador que o projeto serve para integrar a Polícia Militar, os órgãos do governo do estado, em parceria com a prefeitura, e os moradores.

“Segurança Presente não é nem pra reprimir o tráfico de drogas. O Sr. está muito desinformado, despreparado para ser vereador de Nova Iguaçu. Acho que o Sr. deve trabalhar mais por Santa Rita, uma região importante, que está ao lado do Arco Metropolitano. Vai trabalhar; vai lutar por um posto (de saúde) 24 horas, por geração de empregos (…) para que você possa ter condições de pleitear um Segurança Presente”, afirmou.

Carlinhos também reagiu com indignação à palavra ‘frouxo’, usada de forma ofensiva pelo parlamentar. “Agora, chamar os policiais militares de frouxo, me chamar de frouxo, não me ofende em nada (…). Acho que o Sr. não aprendeu a ser vereador ainda não. (…) para de nos ofender (…). Te peço respeito a Miguel Couto e região; respeito aos policiais militares de todo o estado do RJ, cidadãos de bem; respeito a mim, que também sou policial reformado. Aqui não tem frouxo não, vereador, aqui tem trabalhador e respeitador, com a humildade que sempre Deus nos deu às pessoas. O Sr. foi agressivo, ameaçador, deselegante e se mostra um vereador despreparado. Vá se preparar, o Sr. está totalmente equivocado com o jeito de fazer política em pleno século XXI”, concluiu.