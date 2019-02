Sistema digital permite economia de papel em Belford Roxo

A Secretaria de Meio Ambiente de Belford Roxo tem conseguido economizar mais de uma tonelada e meia de papéis por ano. Isso se deve à comunicação através do facebook, whatsapp e de uma parceria com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia ao implantar sistemas digitais que otimizam as demandas do setor. Exemplos disso são o Sistema Integrado de Gestão Ambiental (Sigam), onde o munícipe consegue abrir solicitações e acompanhar seus processos online através do site www.meioambientedigital.com e a Assinatura Digital que torna possível ao secretário da pasta, Flávio Gonçalves, despachar alguns documentos virtualmente, sem a necessidade de papéis.

Desde junho de 2018, época da criação do site, a Secretaria de Meio Ambiente recebeu 600 solicitações, dentre poda vegetal em área pública, supressões de vegetais em área pública, capina e roçagem em área pública, informações para poda e supressão de vegetal em área particular, Nada a Opor em eventos em área pública, informações para licenciamento ambiental, informações para autorização ambiental, denúncias, solicitações para instalação de Ecoponto, estágio, recolhimento de óleo de cozinha utilizado, plantio de mudas de árvores em área pública, mudas de horto municipal, consultas ao novo código. Foram encaminhadas para os departamentos atenderem 311 demandas e 232 já foram finalizadas.

O secretário da pasta, Flávio Gonçalves, informou que a prática sustentável tem diminuído a cada dia mais o consumo de papéis durante os serviços. “O cidadão só precisa de um sinal de internet para entrar em contato com a secretaria, em qualquer horário do dia”, disse. O secretário ensinou ainda o passo a passo para abrir uma demanda através do site. “Basta acessar o link, fazer o cadastro, abrir a solicitação e anotar o número do protocolo. Através do protocolo pode-se acompanhar o trâmite do pedido, no momento que quiser”. A Secretaria recomenda que o envio de fotos e vídeos que possam completar uma denúncia devem ser enviados para o e-mail da secretaria: sema@prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br para evitar o acúmulo de arquivos.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente funciona na Rua João Fernandes Neto, 923, Centro, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Telefones para contato: 3663-1787/ 97477-1526 (whatsapp). Facebook: https://www.facebook.com/SEMABelfordRoxo/ E-mail: sema@prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br