Sinistro: preso arranca coração de companheiro de cela em presídio

Santa Catarina – Luiz Carlos Keller, de 24 anos, confessou ter matado o companheiro de cela, Alexander Alves, de 27 anos, e arrancado o coração da vítima, durante uma briga na Penitenciária Industrial de Blumenau. O crime ocrreu na noite da última terça-feira.

De acordo com o depoimento do acusado à Polícia Civil, ele disse que encontrou um bilhete endereçado a Alves com ordens de uma facção criminosa para que Keller fosse morto. Durante a briga, Alves foi imobilizado por um golpe “mata-leão” e teve a cabeça batida no chão. Ele ficou desacordado e Keller utilizou uma lâmina de barbear para abrir o peito de Alves e arrancar o coração dele. Depois, Keller colocou o órgão em uma sacola e acionou agentes penitenciários.

Mais oito detentos estavam na cela , porém, de acordo com o depoimento, nenhum teria se envolvido no ocorrido.

Ao longo da semana, devem ser ouvidos outros presos , o diretor e os agentes penitenciários que estavam de plantão no momento do crime.