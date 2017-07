Simão Sessim visita hospital em Belford Roxo

Foto: Rafael Barreto

O deputado esteva ao lado do prefeito Wagner Carneiro.

Em companhia do deputado federal Simão Sessim (PP), o prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, o Waguinho, passou a manhã de ontem, no bairro Areia Branca, inspecionando o funcionamento do Hospital Infantil, reinaugurado no início do mês. Legislador de 10 mandatos consecutivos Sessim visitou leitos, enfermarias e disse que o prefeito está revolucionando a cidade. “Waguinho tem um interesse corajoso em dar saúde de qualidade à população. Ele está focado nisso e começou muito bem, saiu na frente reabrindo um hospital com emergência para crianças”, elogiou.

