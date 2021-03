Shopping Nilópolis Square prepara programação para o Dia Internacional da Mulher

Em tempos de pandemia, eventos que geram aglomeração foram proibidos. Sendo assim, o Shopping Nilópolis Square criou uma programação diferente para comemorar o Dia da Mulher com toda segurança, promovendo ainda uma campanha que ajudará o Hospital do Câncer Mário Kroeff, que há décadas é referencia no tratamento de câncer em mulheres.

‘Sua Ação É AMOR’ é o slogan que o shopping escolheu para motivar os clientes na doação de itens indispensáveis para o hospital.

Em parceria com “Abração Solidário”, grupo de mulheres voluntárias, a campanha tem como principal objetivo arrecadar o máximo de materiais que inclui (produtos de limpeza e higiene, soro, algodão, gases, lenços, fraldas geriátricas, cabelos, leite em pó).

Para receber as doações o shopping disponibilizará uma loja de arrecadação, chamada Loja do Bem, que funcionará de 5 a 31 deste mês no 2ª piso (loja 241 do shopping, das 9h às 18h).

Roteiro de programação

Também dentro das comemorações do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, algumas lives farão parte da programação do shopping, com temas importantes no cenário feminino como emponderamento da mulher na sociedade, estética, moda e beleza, além de sorteios de brindes.

“Essa é uma forma de abordar assuntos relevantes sobre as mulheres, além de divulgar uma campanha séria e importante para o país”, afirma Viviane Alves, coordenadora de marketing do shopping.

As apresentações ficarão por conta das tops influenciadoras Isabella Lima e Thay Araújo e exibidas pelo instagram do shopping e das influencers convidadas.

No dia 8, Isabella Lima aborda o tema ‘Como ter autoestima? No dia dia 18, será a vez de Thay Araújo abordar ‘Como ser uma influenciadora de sucesso. Os encontros acontecem sempre às 18h. Mais informações no Shopping Nilópolis Square (Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 100 – Nilópolis) ou nos seguintes canais: telefone (21) 2792-0607 ou no site:

www.shoppingnilopolissquare.com.br .