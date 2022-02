Sete suspeitos de tráfico de drogas morrem em operação da PM em Belford Roxo

Sete homens foram mortos e um policial ficou ferido durante uma operação da Polícia Militar no bairro Parque Floresta, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na manhã de hoje (3).

Segundo a polícia, os agentes foram recebidos a tiros quando entraram na comunidade. Outros 7 homens foram presos durante a operação.

De acordo com os policiais, eles são criminosos que pertecem ao tráfico de drogas da região. A Polícia Militar informou que oito fuzis, seis pistolas, 4 granadas e drogas foram apreendidas por agentes do 39ºBPM (Belford Roxo) com apoio de equipes do 3º CPA.

Os dois suspeitos feridos foram socorridos para o Hospital de Belford Roxo, e o policial, identificado como Gutemberg Oliveira Sampaio, de 36 anos, foi encaminhado para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Ainda segundo informações, o militar passou por avaliação da equipe de cirurgia geral, fez exames, sutura e teve alta uma hora depois. A PM não informou a identificação dos suspeitos.

Intenso tiroteio com rajadas e balas traçantes

Na semana passada, moradores das comunidades Vila Pauline e Caixa D’Água, também em Belford Roxo, se assustaram com um intenso tiroteio com rajadas e balas traçantes. Houve tiroteio também em outros locais da região, como Vilarinho, São Leopoldo e Gogó da Ema. Segundo moradores, o tiroteio foi causada por uma disputa entre facções rivais, o que foi confirmado pela PM, que não atuou na situação, mas reforçou o policiamento na região em seguida.

Baleados no confronto

Segundo a Prefeitura de Belford Roxo, onze pessoas que participaram dos conflitos foram levados para o Hospital Municipal. Entre elas, um homem que foi baleado na perna com 5 tiros, mas o seu estado de saúde é estável. Um outro homem foi baleado na região do maxilar esquerdo e segue em estado grave. Por último, uma outra vítima precisou ser transferida para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, porque foi baleado na região do tórax.