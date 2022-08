Servidores da Receita Federal são presos pela Polícia Federal em Itaguaí, na Baixada Fluminense

Acusados de participação em um esquema criminoso de tráfico internacional de drogas a partir do Porto de Itaguaí, na Baixada Fluminense, dois agentes foram presos nesta quarta-feira (17) durante a Operação Ártemis, da Polícia Federal (PF), Receita Federal e Ministério Público Federal (MPF).

A ação é oriunda de uma investigação da Receita que em 2020 detectou “condutas suspeitas de servidores” com o tráfico de drogas saindo do ancoradouro. A operação é um desdobramento da operação das polícias Civil e Federal, do ano passado, que apreendeu cerca de 600kg de drogas

escondidas em mangas em contêineres e que seriam levadas para a Europa.

Os presos são dois analistas tributários da Receita e foram localizados um em Campo Grande, e outro no Recreio dos Bandeirantes. Além dos dois mandados de prisão, os agentes também cumprem 31 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio. A Justiça ainda determinou o sequestro de bens e valores dos envolvidos que ultrapassam R$ 30 milhões.

Organização criminosa

De acordo com a PF, o objetivo da operação desta quarta é “desarticular organização criminosa composta por agentes públicos, empresários e outras pessoas, que tinha por finalidade a prática de crimes atinentes ao comércio exterior, corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro”.

Ainda segundo a instituição, “a investigação teve início em 2020 a partir da comunicação feita pela Receita Federal do Brasil à Polícia Federal, após ações corretivas coordenadas pela Receita no Porto de Itaguaí, quando foram detectadas condutas suspeitas de servidores e agentes externos.

As buscas e apreensões e prisões acontecem nos municípios do Rio e Itaguaí; Santos e São Vicente, em São Paulo, em Belo Horizonte, Vitória e em Maceió. Por conta da convergência da investigação e dos envolvidos, a Operação Ártemis se desenvolve, simultaneamente, com a Operação Efeito Cascata,

deflagrada pela PF em São Paulo.

Drogas escondidas em mangas

Em setembro do ano passado, as polícias Civil e Federal apreenderam no Porto de Itaguaí drogas escondidas em mangas que seriam exportadas para Europa. Segundo a investigação, a droga pertencia a uma organização criminosa do litoral de São Paulo.

À época, os investigadores sustentaram que os criminosos pertenceriam a uma das maiores quadrilhas especializadas em tráfico internacional de drogas da América do Sul para Europa. Na ação foram presas três pessoas tentando fugir da polícia e com eles apreendidos uma pistola.