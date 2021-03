Serviços Públicos: São João de Meriti terá ruas limpas até sexta-feira

Jota Carvalho

Foto: Beto Franzen / PMSJM

A quebra do acordo com a “Meriti Mais Verde”, fez a prefeitura assumiu o trabalho de coleta no município. O contrato com a empresa foi firmado nos últimos meses de 2016, antes da gestão atual, com vigência de 30 anos, no valor de R$ 1.8 bilhão.

Por dever legal, o município entregou o contrato ao Tribunal de Contas do Estado que identificou diversas irregularidades e, em julho de 2020, recomendou que o município interrompesse o contrato. Por se tratar de serviço essencial, a prefeitura entrou com uma ação para que o trabalho não fosse interrompido, tendo sido julgada improcedente e o cancelamento teve de ser efetuado de uma vez.

Então, no último dia 19 de fevereiro o contrato foi anulado pela prefeitura, que passou a prestar o serviço por meios próprios. A decisão vai gerar uma economia de mais de R$ 2,5 milhões mensais.

Por reconhecer as pendências, a prefeitura iniciou na terça-feira (9/03) o mutirão que irá normalizar a coleta e a limpeza das ruas até esta sexta-feira (12).

Veja a lista completa dos dias e períodos de coleta

Segunda, quarta e sexta-feira (diurno)

Engenheiro Belford

Vila União

Tomazinho

Gato Preto

Vila Norma (parte alta)

Bacia de Éden

Vila Tiradentes

Vila Humaitá

Segunda, quarta e sexta-feira (noturno)

Vila Norma (parte baixa)

Vila Jurandir

Bairro Grande Rio

Vila Zulmira

Fazenda Carrapato

Agostinho Porto

Vila Rosali

Coelho da Rocha (Cadore)

Parque Alian

Jardim José Bonifácio

Terça, quinta e sábado (diurno)

Venda Velha

Parque Araruama

Parque Novo Rio

Morro Azul

Parque Tietê

Jardim Metrópole

Jardim Paraíso

Jardim Noia

Vila São João

Jardim Botânico

Jardim Íris

Vila São José

Porque José Bonifácio

Terça, quinta e sábado (noturno)

Jardim Meriti 1

Jardim Meriti 2

Praça da Bandeira

Coelho da Rocha

Morro Sendas

Parque Analândia

Parque juriti

Todos os dias (diurno)

Centro de São João

Praças

Vias principais

Todos os dias (noturno):

Centro de Vilar dos Teles

Praças

Vias principais