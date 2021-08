Seropédica ganha fábrica de salsichas da companhia de alimentos BRF

Com investimento em torno de R$ 300 milhões e atenta a uma demanda excedente pelo produto que ganhou fôlego durante a pandemia da Covid-19, a companhia de alimentos BRF inaugurou hoje (18) uma nova fábrica de salsichas em Seropédica, na Baixada Fluminense.

Segundo o CEO global da empresa, Lorival Luz, mesmo que venha uma reação mais intensa na economia, que melhore o poder de compra da população, a expectativa é que a demanda por esta categoria de produto se mantenha elevada. “Acredito muito que teremos uma demanda crescente. A salsicha é um produto absolutamente flexível e adaptável a várias ocasiões de consumo”, afirmou o executivo.

Segundo Luz, no ano passado, com a população permanecendo em casa, por medidas de isolamento social contra o coronavírus, o consumo de salsichas cresceu e as operações de produção da BRF estavam atuando no topo da capacidade.

O vice-presidente de Operações e Suprimentos da BRF, Vinícius Barbosa, disse que a produção atual da unidade comporta 140 toneladas por dia, “mas podemos facilmente dobrá-la, atingindo 280 toneladas/dia”.