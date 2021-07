Seropédica em um novo tempo, vivendo uma nova historia

O vereador Wattyla Cebolinha (PTB) acompanhado do jovem prefeito Professor Lucas Dutra (PSC), iniciou uma grande luta para a cidade de Seropédica e já conseguiu arrecadar mais de 5 milhões em emendas, através do deputado federal professor Joziel Ferreira (PSL).

Para os dois jovens políticos que sonham em reconquistar a dignidade da população de Seropédica, Brasilia está sendo o foco de parcerias, para assim colocar a cidade no mapa.

“Estou muito feliz em estar acompanhado do prefeito Professor Lucas e sinceramente aqui em Brasília estou me sentindo em casa! A excelente relação que o prefeito tem com todos os deputados, certamente trará muitos benefícios para o nosso povo. Pude presenciar os parlamentares do Distrito Federal com muita afinidade e carinho com nosso prefeito e nossa amada Seropédica”, conta o vereador.

“Para mim nunca foi tão verdade as frases: ‘JUNTOS SOMOS MAIS FORTES’ e ‘O NOVO TEMPO É AGORA’”, finaliza o vereador Wattyla Cebolinha.