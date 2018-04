Série D: Nova Iguaçu se reforça com irmãos gêmeos Ailton e Allan, ex-Vasco

Foto: Divulgação

O Nova Iguaçu conta com mais dois reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, que já começa no próximo domingo. E com uma curiosidade: são gêmeos. Revelados na base do Vasco da Gama, o meia Allan e o atacante Ailton são os mais novos integrantes do elenco laranja em sua terceira competição oficial nacional da história.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE QUARTA-FEIRA (18) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTE.