Série D: Nova Iguaçu perde mais uma e segue sem pontuar

Foto: Bernardo Gleizer/Divulgação

Sob um frio de 7ºC (com sensação térmica de 4ºC), o Nova Iguaçu lutou muito, chegou a buscar o empate, mas acabou derrotado pelo Inter de Lages no último lance por 4 a 3 na noite de domingo, no Estádio Tio Vida, em Lages (SC). Ainda sem pontuar, o time da Baixada se despede da Série D no próximo domingo, contra o Mirassol, às 18h, em Edson Passos, Mesquita.

