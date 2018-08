Série C: Osmar, do Brasileirinho, se emocionou  ao marcar primeiro gol como profissional

Foto: Adriano Fontes/Agência TFFA

Na última segunda (13), Brasileirinho e Paduano fecharam a última rodada do primeiro turno do Grupo D, pela Série C do Carioca. As duas equipes empataram em 1 a 1 e terminaram na zona de classificação para a próxima fase. O time de Pádua em primeiro, com sete pontos, e o clube de Anchieta em seguida, com quatro. O returno começa no próximo final de semana, com o Trovão Azul do noroeste jogando no domingo (19) e o Brasileirinho, de Anchieta, na segunda (20).

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA QUINTA (16) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.