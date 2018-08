Série B2: Técnico Júnior Gomes analisa desempenho do Nova Cidade

Foto: Emerson Pereira / ECNC

Neste domingo (26), às 15h, no Joaquinzão, em Nilópolis, o Nova Cidade enfrentará o Juventus, equipe que atualmente ocupa a 12ª colocação da classificação geral, duas acima da zona de rebaixamento. O jogo vale pela quarta rodada do segundo turno da B2. Com os pés no chão no momento positivo, o técnico Junior Gomes mantém um discurso cauteloso, pregando respeito ao adversário.

