Foto: Juliana Oliveira / America Rio

O America buscou e conseguiu o empate em 2 a 2 com o Artsul, jogo que aconteceu sábado (2), no Estádio Nivaldo Pereira, em Austin, e valeu pela terceira rodada do turno.

