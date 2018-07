Série B1: Duque de Caxias e Mecão ficam no empate em Xerém

Foto: Anderson Lima/DCFC/Agência MAS

Na tarde de sábado (28), em Xerém, Duque de Caxias e America empataram (1 a 1) pela quarta rodada da Taça Corcovado de Profissionais. Com a igualdade no placar as duas equipes permanecem fora da zona de classificação para as semifinais do segundo turno. O Tricolor Caxiense, com sete pontos, é o terceiro colocado do Grupo B. O Mecão, também com sete pontos, segue na terceira posição do Grupo A.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA TERÇA (31) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.