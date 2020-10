Série B1 do Rio: Tinoco fala da classificação do Duque de Caxias

Jota Carvalho

Os últimos quatro dias foram de emoções fortes para o torcedor do Duque de Caxias. Mas, diferentemente do habitual, a apreensão e a ansiedade não fluíram por conta de um jogo. Logo após o TJD/RJ homologar as vitórias por WO contra Rio São Paulo e Maricá, na quinta (15), a equipe chegou à liderança do Grupo A da Taça Santos Dumont com 16 pontos. Entretanto, o Tricolor da Baixada ainda precisava torcer por tropeços de Gonçalense e Audax, já que folgava na última rodada.

No domingo (18), enquanto os rivais jogavam, toda a torcida, comissão e jogadores faziam uma corrente positiva. E deu certo! Assim, após empate do Gonçalense com o Serra Macaense (1 a 1) e derrota do Audax para o Maricá (2 a 1), o time comandado pelo treinador Tinoco se classificou na primeira colocação. Sobre a “secação”, o técnico Tinoco revelou como foram os momentos entre a tensão e o alívio.

“Normalmente sou muito tranquilo, mas este final de semana foi diferente. Eu confesso que fiquei bastante apreensivo durante os jogos de Gonçalense e Audax. Mas depois veio o alívio após os resultados favoráveis. A gente merecia isso. Estou feliz com a oportunidade que Deus está nos dando de poder levar o Duque a uma semifinal”, disse

Foco total na final

Após a comemoração pela classificação, o Duque se prepara para o próximo desafio, contra o Sampaio Corrêa. Curiosamente, foi contra o próprio Sampaio que o Duque fez um jogo de preparação para o Carioca B1, no dia 29 de agosto, em Saquarema. Ainda mais, naquela situação os donos da casa acabaram vencendo por 1 a 0, em partida marcada por dois gols anulados do Tricolor da Baixada. Dessa forma, após quase dois meses de um simples amistoso, os conjuntos se reencontram numa semifinal. Com absoluta certeza vamos muito preparados. Estamos amadurecendo e nos tornando mais competitivos dentro da competição”, disse o técnico Tinoco. (Fonte: Sidney Araujo/Site Oficial/DCFC)