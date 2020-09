Série B1 do Rio: Nova Iguaçu empata sem gols com o Bonsuça na Baixada

Jota Carvalho

O goleiro Luis Henrique teve uma estreia para ninguém colocar defeito: defendeu uma penalidade e garantiu o empate do Nova Iguaçu contra o Bonsucesso, na tarde de sábado (19), pela primeira rodada da Taça Corcovado, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita. Com o 0 a 0 no placar, o time do técnico Hermes Junior garantiu o primeiro ponto no Grupo B da competição.

>> Pressão no começo – O Nova Iguaçu, mesclado de jogadores com certa experiência e peças mais jovens, iniciou a jornada na Série B1 marcando presença no setor ofensivo. O time laranja da Baixada apresentou bom volume de jogo e criou as melhores oportunidades da primeira etapa. Porém, nada que fosse suficiente para bater o goleiro Léo Flores.

Após um início regular, o Bonsucesso se lançou ao ataque e conseguiu equilibrar. Tanto que aos 31 minutos, a equipe mandante teve uma penalidade a seu favor. O goleiro Luis Henrique defendeu a cobrança de Jackson e garantiu o zero no marcador. No detalhe, a cobrança do camisa 9 parou nas mãos do arqueiro e, depois, a bola ainda tocou no travessão.

Empate teimoso até o final

O segundo tempo contou novamente com um amplo domínio da equipe visitante. O time comandado por Hermes Junior voltou do intervalo repleto de jovens, dentre eles, Gustavo e Ewerton, que, na ponta direita, levou perigo ao time da Rua Teixeira de Castro. Logo aos cinco minutos, o camisa 18 cruzou rasteiro e por pouco não contou com a falha de Léo Flores. Aos 13 minutos, foi a vez de Ewerton cabecear com perigo. Porém, sem eficácia para inaugurar o placar. Aos 15 minutos, o Laranjão voltou a criar as melhores chances. Uma delas em chute de fora da área de Künzel e a outra no arremate de Ewerton, contando com a boa defesa do goleiro.

A retaguarda laranja não teve muito trabalho para neutralizar as ações adversárias, mostrando-se compacta e disposta taticamente. O Nova Iguaçu ainda viu a entrada de Canela, que acelerou ainda mais a partida. E fico nisso.

Na sequência da Taça Santos Dumont, o Nova Iguaçu vai encarar o Campos, no Estádio Jânio Moraes, na quarta-feira (23), às 15h.