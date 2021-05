Serial killer suspeito de matar e roubar gays é preso pela Polícia Civil

PARANÁ – A Polícia Civil prendeu José Tiago Correia Soroka, de 32 anos, suspeito de ter matado três gays no Paraná. O ‘serial killer’, que se compara ao personagem Coringa, teria tentado matar outra vítima com o mesmo perfil no início do mês, em Curitiba.

Segundo informações do UOL, em todos os casos, o assassino escolhia os alvos em aplicativos de namoro LGBT, ganhava confiança após trocas de fotos e praticava o crime na casa das vítimas para roubá-las em seguida. Dois crimes aconteceram em Curitiba e outro em Abelardo Luz, em Santa Catarina.

A polícia procurava o serial desde o início do mês no Paraná. Ele foi preso em Capão Raso, bairro da capital Curitiba. O delegado Thiago Nóbrega, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Paraná, disse que ele já se enquadra como ‘serial killer’ e que, com o tempo, a polícia deve identificar novas vítimas.

José Tiago tem mandado de prisão temporária expedido pela Justiça do Paraná pelos latrocínios e tentativa de homicídio, quando, em 11 de maio, tentou matar mais uma vítima, mas não conseguiu e foi denunciado. Ele tem passagens pela polícia por roubo, em 2015 e 2019, e está proibido de se aproximar de duas ex-esposas por medidas protetivas.

A investigação chegou ao suspeito após enxergar semelhança entre as mortes do enfermeiro David Levisio, de 30 anos, e do acadêmico de medicina Marcos Vinício Bozzana da Fonseca, de 25 anos, em Curitiba, que tiveram seus corpos encontrados, respectivamente, em 30 de abril e 5 de maio.

Um crime similar já havia ocorrido um mês antes, em 17 de março, em Abelardo Luz (SC), contra Robson Paim, professor universitário de 36 anos da UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul).