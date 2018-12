Seria cômico se não fosse sério: poste é deixado no meio da rua após obras

No interior paulista, uma obra de ligação entre duas avenidas na cidade de Piracicaba acabou com um problema curioso. A via foi pavimentada, mas os funcionários acabaram deixaram um poste no meio da rua após não ser removido do local. A prefeitura disse que a obra contratada não incluía o poste.

A previsão de conclusão dos trabalhos no local é para segunda-feira (17), mas agora o poste precisará ser removido pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), provavelmente sem ter o buraco tapado, segundo informações do G1.

A prefeitura informou que a empresa contratada para fazer a topografia do local no incluiu o poste no projeto, atrapalhando a remoção. A obra realizada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes do município teve investimento de R$ 1 milhão. Fonte: G1

Edição: Jota Carvalho / Hora H