Sérgio Cabral ficará 10 dias em presídio de segurança máxima em Bangu 1

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral permanecerá dez dias isolado em uma cela da galeria C do complexo penitenciário de segurança máxima, conhecido como Cofre. O político foi transferido na noite da última terça-feira (3) para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1) em obediência a uma decisão judicial.

O ex-peemedebista ficará sozinho na cela, que não dispõe de janelas. Ele também não terá direito a banho de sol. A defesa de Cabral disse estar “perplexa” com a transferência. Além de Cabral, outros cinco detentos que estavam em uma unidade especial da Polícia Militar em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, foram transferidos após fiscalização da VEP (Vara de Execuções Penais) na unidade encontrar irregularidades.

Durante a inspeção, foram apreendidos celulares, anabolizantes, cigarros eletrônicos e até um caderno com anotação de R$ 1.508 gastos em um delivery de comida árabe. Também foram encontradas toalhas bordadas com o nome do ex-governador, talheres de inox e uma gaveta com fundo falso para armazenar celular.

A defesa de Sérgio Cabral nega que os itens apreendidos pertençam ao ex-governador. A advogada Patrícia Proetti criticou a decisão de transferência e afirmou não ter acesso ao processo. “É com absoluta perplexidade que recebemos a informação, pela imprensa, da decisão de transferência do ex-governador para um presídio de segurança máxima sem haver, sequer, um processo administrativo disciplinar para elucidação dos fatos narrados”, disse a defensora, em nota.