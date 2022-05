Ex-governador Sérgio Cabral é transferido para o Grupamento Especial Prisional da CBMERJ

O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi transferido na noite da última quinta-feira (5) para o Grupamento Especial Prisional (GEP) do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro no Humaitá, Zona Sul do Rio. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) atendeu ao pedido da defesa do político.

Na última terça-feira (3), Cabral e outros cinco presos foram levados da Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, na Região Metropolitana, para o presídio Bangu 1, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

A troca de cadeias ocorreu por ordem da Vara de Execução Penal do Tribunal de Justiça, que ordenou o encaminhamento à Penitenciária Laércio da Costa Peregrino (Bangu1) depois que uma fiscalização encontrou indícios de regalias na prisão da PM.

Criminosos perigosos

Em Bangu, o ex-governador passou a ser “colega” de presídio de alguns dos criminosos mais perigosos do RJ. Alguns deles são chefes do tráfico de drogas ou milicianos, como My Thor, Menor P, Toni Ângelo e Charles do Lixão.

O desembargador convocado do STJ Olindo de Menezes determinou a remoção de Cabral de Bangu 1 por entender não ser “prudente a manutenção do ex-governador” numa prisão em Gericinó.

Para o magistrado, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determinando que, por ser “colaborador”, Cabral não fique preso com outros corréus ou condenados. “Além disso, há fatos penalmente típicos imputados a pessoas segregadas naquela mesma unidade prisional, em decorrência da delação do ex-governador”, afirmou Menezes.

“A justiça mais uma vez imperou”, diz defesa

Em nota, os advogados de defesa do ex-governador, Patricia Proetti, Daniel Leon, Tayna Duarte e Bruno Garcia, afirmam que “a justiça mais uma vez imperou”, e o STJ reconheceu que a transferência de Cabral foi “determinada sem qualquer processo que a respaldasse”.