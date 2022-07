Sérgio Cabral e Adriana Ancelmo terão que devolver R$ 10 milhões aos cofres públicos

O ex-governador Sérgio Cabral e a ex-primeira-dama Adriana Ancelmo terão que devolver R$ 10 milhões como reparação ao prejuízo causado aos cofres públicos. A determinação é da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio.

O valor fixado é referente ao período entre 19 de agosto de 2008 e 3 de abril de 2014. De acordo com o Tribunal de Justiça, o valor ainda sofrerá atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês contados desde abril de 2014, quando Cabral renunciou ao governo do Estado.

Cabral e Ancelmo foram condenados no ano passado por peculato pelo uso particular de helicópteros do Governo do Estado do Rio para transportar parentes, funcionários, políticos e amigos.

A condenação, em primeira instância, previa que os dois devolvessem quase R$ 20 milhões. No entanto, devido à documentação apurada, os conteúdos prejudiciais à parte ré entraram em vigor após a data inicialmente estabelecida, que seria 1º de janeiro de 2007.