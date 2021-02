Será que agora vai? Mecão contrata Josué Teixeira depois de anunciar Givanildo

Jota Carvalho

[email protected]

Após o impedimento da chegada de Givanildo Oliveira, atendendo a um convite do Presidente Sidney Santana, o America anunciou na terça (2) a contratação de Josué Teixeira. O técnico assumiu com seu auxiliar, Márcio Roberto.

Josué Teixeira é conhecido no futebol carioca. Com passagens por Nova Iguaçu, Americano e Macaé, o técnico conquistou o Brasileirão Série C pela equipe do Norte Fluminense, em 2014. Pela equipe de Campos, conquistou a Copa Rio, em 2018. Fora do estado, foi campeão pelo ABC-RN, Sampaio Corrêa-MA, River-PI e futebol árabe.

Nota Oficial da presidência

Prezados Associados e Torcedores. Na manhã de 3ª feira (2) fomos surpreendidos pelo telefonema do treinador Givanildo Oliveira, informando que não poderia embarcar para o Rio de Janeiro por causa de caso de Covid em sua família, que teria sido confirmado de madrugada.

O técnico Givanildo Oliveira deixou uma palavra para os torcedores e associados do clube: “Na minha carreira toda, é a primeira vez que acontece isso comigo. Tivemos esse problema com uma pessoa muito próxima a mim e eu não tinha como viajar. Estava muito animado em dirigir este grande clube, seria a primeira vez no Rio de Janeiro. Peço desculpas ao torcedor por não conseguir estar nessa caminhada junto ao time, mas infelizmente foi algo que não tive como controlar”.

Lamentamos profundamente por essa situação, e agradecemos ao Givanildo pela confiança que depositou em nosso projeto. Aproveitamos para desejar boa sorte e saúde ao seu familiar. Atenciosamente, Sidney Seixas de Santana – Presidente/AFC.

Estreia no returno fora de casa

O Mecão volta ao campo nesta quarta-feira, 3, contra o Sampaio Corrêa.

A partida vale pela primeira rodada do returno da Seletiva Carioca e será disputada, às 15h30, no estádio Lourival Gomes, em Saquarema, Região dos Lagos. Ainda nesta quarta, no mesmo horário, jogarão Friburguense x Nova Iguaçu, no Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, e Cabofriense x Americano, no Alair Corrêa, o Correão, em Cabo Frio. No turno, o time contabilizou uma vitória, três empates e uma derrota.