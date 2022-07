Sepultado corpo de gerente de boate morta a tiros na Baixada

O corpo da gerente de boate Suelen da Silva, de 34 anos, assassinada a tiros em frente ao estabelecimento onde trabalhava, na madrugada da última quinta-feira (30) no bairro Rancho Novo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi enterrado na tarde de sexta-feira (1º), no cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

A vítima estava trabalhando quando pelo menos seis homens encapuzados e de bonés desceram de um carro e invadiram o estabelecimento à procura dela.

A irmã de Suelen, que trabalha como cozinheira na boate, disse que o crime foi premeditado. “Fui até lá e vi o corpo da minha irmã no chão, cheio de tiro. Ela estava dentro do local, os criminosos chegaram, bateram em outras pessoas e pediram somente a gerente. Nesse momento, ela tentou fugir, mas não conseguiu. Eles a colocaram para fora e a executaram na porta da Rainha do Cabaré. Esse foi o local onde ela foi assassinada brutalmente. Deram seis tiros só na cara dela”, disse Monique Costa, no Instituto Médio Legal (IML) de Nova Iguaçu, durante o reconhecimento do corpo.

Monique disse ainda que desconhecia possíveis ameaças sofridas pela irmão, mas foi informada que ela teria tido um atrito com clientes do local. A cozinheira alega estar sendo ameaçada por estar buscando justiça pela irmã. Logo após o crime, ela recebeu ligação de um número desconhecido.

“A pessoa falou que eu estou mexendo com gente grande, que isso (o assassinato) foi coisa de problema que ela (Suelen) teve já há tempos. E para eu parar, porque eu não tenho nada a ver com isso, mas que poderia espirrar em mim. Eu falei que não tem problema. Eu estou preparada. Se eu morrer do mesmo jeito dela, eu vou morrer tentando fazer a justiça”, disse.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o caso da morte de Suelen. (com informações do O Dia)