SEMED de Queimados segue com entrega de kits merenda

Mais 7,5 mil alunos foram beneficiados pela iniciativa. Ação contempla estudantes das 30 escolas e três creches do município

Com as escolas municipais fechadas em virtude da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Queimados está revertendo os alimentos que fazem parte da merenda escolar em kits para todos os alunos da rede municipal de ensino. Nesta quarta-feira (14), a Secretaria Municipal de Educação concluiu a terceira etapa do calendário de entregas, que já beneficiou 14.300 famílias no mês de outubro. As datas de distribuição referentes a novembro serão divulgadas pelo órgão em breve.

A medida, que visa amenizar os impactos causados pela pandemia de Covid-19 no cotidiano das famílias queimadenses, inclui a alimentação equivalente à merenda consumida por cada estudante em período letivo regular. As entregas serão feitas mensalmente até dezembro, quando o benefício deve passar a ser concedido em forma de cartão com valores equivalente aos kits.

“O nosso compromisso é com toda comunidade escolar, por isso dividimos os dias de entrega por escolas para evitar aglomeração de pessoas. Estamos felizes em entregar os kits merenda, garantindo assim a alimentação dos nossos 14 mil alunos. Estamos trabalhando para que a partir de dezembro, mesmo sendo o período de férias, os responsáveis recebam um cartão com o valor equivalente aos mantimentos e que seja recarregado até março de 2021”, declarou a secretária da Pasta, Dilcelina Vasconcelos.

Medidas de proteção

Para garantir a segurança de todos, os diretores das unidades orientaram os pais quanto às medidas de proteção para reduzir os riscos de contágio pelo novo Coronavírus. Por sua vez, os responsáveis dos alunos passam por um rigoroso controle de higiene e prevenção, como uso obrigatório das máscaras dentro e fora dos pontos de entrega, aferição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel na entrada e antes da retirada dos kits.

Prevenção e higiene durante a entrega

De acordo com a diretora da Escola Municipal Leopoldo Machado, Mytse Andréa, o processo de entrega tem seguido todos os protocolos de saúde. “Convocamos alguns professores e funcionários para ajudar nesse processo de entrega dos kits. Estamos atendendo em horário marcado por turma, evitando assim a aglomeração de pessoas, além de reforçarmos o uso de máscara e a higienização das mãos. Desta forma, iremos garantir que todos retirem seus kits com segurança”, afirmou a educadora.

Mãe de duas alunas da unidade, a dona de casa Elizabete Mendes (26) aprovou a entrega. “Achei a distribuição muito organizada e rápida. Sei que muita gente precisa e deve estar aliviada com a chegada desses alimentos. Eu, que não trabalho fora por exemplo, fiquei feliz por ter essa ajuda num momento crítico como essa pandemia. A direção da escola está de parabéns pelo carinho com as crianças”, declarou a moradora do bairro Fanchem.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Queimados.