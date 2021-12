SEMASCM promove confraternização para os usuários dos Cras, Creas, Centro Pop e Instituição de acolhimento

A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e da Mulher de Belford Roxo (SEMASCM), através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), realizou a festa de final de ano ontem no Clube Vale do Ipê, para todos os usuários dos equipamentos: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Centro Pop e Instituição de Acolhimento. Ao todo, foram cerca de 700 usuários de 18 equipamentos diferentes. Com a presença de um público com diferentes idades, o evento serviu bolo, doces, cachorro-quente e um delicioso almoço para os assistidos.

A confraternização recebeu a presença ilustre da deputada federal Daniela do Waguinho, que conversou com diversos usuários dos centros de referências e acompanhou a apresentação das crianças. “Não poderia deixar de participar desta festa. Apesar da minha agenda cheia, fiz questão de vir para olhar o rostinho de cada pessoa e receber esse carinho. Fiquei um ano e três meses na assistência social isso foi um presente. Hoje estou em Brasília e ajudo com os recursos, emendas e tudo que o prefeito precisa para o desenvolvimento da cidade”, afirma Daniela.

Brilho no olhar

A secretária de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, Brenda Carneiro, não escondeu o brilho no olhar e a alegria de poder realizar essa confraternização. “Caminhamos muito em 2021 e ainda temos muito o que fazer. Batemos o recorde com o serviço de convivência e isso é motivo de alegria. Com as campanhas de vacinação, foi possível promover esse momento que foi muito aguardo por mim e por todos que se envolveram nesse projeto. Me sinto feliz e honrada de poder viver esse dia. Desejo um lindo Natal e um próspero ano novo”, ressalta Brenda Carneiro.

Expectativa

O evento foi aguardado com grande expectativa, pois devido à pandemia, as edições de 2019 e 2020 não foram realizadas. E a aposentada Maria Josefa de Neves, 80 anos, pôde reencontrar as amigas. “A confraternização foi maravilhosa, estou gostando bastante. Participo dos ensaios no Cras /Wona, unidade que transformou a minha vida porque eu passei por grandes problemas e agora estou bem melhor. Por isso, estou lá há cinco anos. Sempre que tem atividades eu participo, principalmente sobre dança e música”, declara Maria Josefa.

O jovem Leandro Cardoso, 18, do Cras Bom Pastor, participou da apresentação de música com outros adolescentes e destacou que os ensaios não foram difíceis. “Todos conseguiram gravar a letra da música. Foi bem fácil. O evento foi maravilhoso, fiquei impressionado e surpreso ao mesmo tempo. O Cras é o melhor lugar. Participo de todas as atividades, brincadeiras, projetos, tenho boas influências que ajudam bastante”, conclui Leandro Cardoso.