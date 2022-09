Semana Nacional do Trânsito é realizada em São João de Meriti

Entre os dias 19 e 23 de setembro, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Trânsito e Transporte, realiza a Semana Nacional do Trânsito. A data foi instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 1997. O objetivo é conscientizar condutores e pedestres da importância da boa

conduta e dos riscos causados pela imprudência no trânsito.

“É necessário que exista essas ações de conscientização da população da necessidade de ter responsabilidade no trânsito. Nossa pasta, em parceria com a Secretaria de Educação, busca incluir as crianças da rede municipal para ensinar, desde cedo, a importância de respeitar os semáforos e a legislação vigente em nosso país. Gostaria muito de agradecer ao prefeito Dr. João por não medir esforços para promover bem-estar e segurança para a população meritiense”, destacou o secretário de Trânsito e Transporte Rogério Freitas.

Neste ano, o tema escolhido foi: “Um segundo de descuido pode custar sua vida”. As ações estão sendo realizadas em pontos estratégicos da cidade e contam com a participação de agentes da guarda municipal e de cerca de 10 alunos matriculados na rede municipal de ensino.