Semana de Arte Moderna é tema de exposição no Centro do Rio

Mostra será aberta para visitação no Centro Cultural Correios a partir de amanhã

A partir desta quinta-feira (24), o Centro Cultural Correios, no Centro do Rio, abre suas portas para a exposição “Duda Oliveira”, da artista plástica homônima, que aborda os 100 anos da Semana de Arte Moderna. São seis esculturas de grande porte (três metros), produzidas para a Mostra Semana de Arte de 22, onde apresenta os padrões de escolhas que representam as fases de composição e de decomposição do orgânico.

Com curadoria de Edson Cardoso, a artista quer homenagear o papel da mulher no centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, visto que uma crítica de Monteiro Lobato, então colunista do jornal O Estado de São Paulo, à arte de Anita Malfatti, tornou-a um expoente da maior revolução da arte nacional. Com suas obras desprendidas de conceitos acadêmicos clássicos das Belas Artes, chocou a elite cultural brasileira, desafiou os novos tempos, flertou com a ruptura de valores culturais e morais e deu à mulher o poder de transformação no cenário social e cultural urbano, juntamente com todos demais participantes do movimento.

Uso de recicláveis

Consciente de sua responsabilidade ambiental, a artista utiliza sempre materiais reciclados ou recicláveis, o que aponta como valor agregado a sua arte. Além disso, as marcas do tempo são imprescindíveis em seus trabalhos.

“Assim como o metal, o tempo transforma o que sou, indexando a duração e a forma que me comporto com o meu invólucro. É a partir dessa compreensão que eu consigo entender o simples, o que não depende de mim, a inexorável transformação das coisas”, explica Duda.