Sem médicos, Maternidade Municipal de Queimados vive dias de caos por incompetência do prefeito Glauco Kaiser

Atraso de salários dos profissionais obriga grávidas a buscar atendimento em cidades vizinhas. Incompetência do prefeito Glauco Kaiser revolta funcionários/Reprodução

A sombra da polêmica paíra sobre Queimados desde os primeiros dias do governo de Glauco Kaiser (SDD). Depois de manter no cargo um suspeito de estupro de vulnerável, contratar a peso de ouro uma empresa impedida judicialmente de participar de licitação para fornecimento de kit alimentação para alunos da rede municipal de ensino, nomear familiares e distribuir cargos para parentes de vereadores aliados, agora o prefeito é alvo de mais um denúncia.

Médicos e funcionários da Maternidade Municipal de Queimados estão insatisfeitos com os recorrentes atrasos de salários. Segundo uma funcionária, que pediu para não ser identificada, o problema está gerando caos no atendimento. “Todo mundo trabalhando sem pagamento e material para poder trabalhar. Não tem medicação (…). Ninguém trabalha sem receber. Dentro de casa temos nossas responsabilidades, contas pra pagar, gás pra comprar, aluguel. Temos crianças para sustentar. Precisamos receber em dia”, declarou ela, revoltada com a política de incompetência do prefeito.

Partos comprometidos

Uma fonte revelou ao Hora H que os constantes atrasos nos salários acabaram comprometendo o atendimento desde o ambulatorial até o parto. O problema ocorreu porque os médicos deixaram de cumprir os plantões porque não queriam trabalhar sem receber pagamento. Grávidas foram obrigadas a serem transferidas para Nova Iguaçu por falta de atendimento na maternidade.

“Por falta de médico, já houve ocasião que a Secretaria de Saúde precisou ligar para uma médica, que não era da equipe da maternidade, para fazer o parto. É um absurdo. Um total desrespeito ao profissional que é contratado para trabalhar, mas não recebe. Glauco Kaiser está mostrando o oposto do seu discurso durante a campanha para prefeito. A máscara está caindo a cada ato que degrada seu governo”, disse.

“Pastor 171” e críticas nas redes sociais

Chamado nas ruas de ‘pastor ‘171’ (em referência ao artigo do Código Penal que pune quem pratica golpes para obter vantagens e ainda uma gíria para indicar pessoa mal-intencionada) e de ‘incompetente, o prefeito de Queimados também ganhou a antipatia da população nas redes sociais.

“É isso o que o novo prefeito quer? Deixa o povo se deslocar para buscar atendimento em outro município? Esperávamos mais de um cara que prometeu tanto”, escreveu uma internauta. Outro postou: “Eram essas as mudanças?”, questionou. “Que absurdo!”, diz outra mensagem.