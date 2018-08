‘Sem Deus’ e amante vão namorar atrás das grades

Foto: Reprodução

Na sexta-feira agentes da Polícia Civil prenderam o gerente do tráfico da região de Rodrigues Alves e Vila Sapê, em Duque de Caxias, Leonardo Assis da Silva, conhecido como ‘Sem Deus’, e sua namorada, Mariana Andrade de Campos.

O casal foi surpreendido em casa, na comunidade Rodrigues Alves, e estava com carregadores de fuzil, uma pistola Glock calibre 40 com dispositivo para tiro em rajada e material contábil do tráfico.

Leonardo e Mariana levaram uma vida de luxo decorrente do lucro da venda de drogas. Eles costumavam frequentar hotéis de luxo na Zona Sul e na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

