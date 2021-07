Selo Pet Friendly chega à municípios da Baixada Fluminense

A Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, responsável pelas políticas de proteção e bem-estar animal, e a Prefeitura de Queimados lançaram o Selo Pet Friendly na cidade, nesta segunda-feira (19/07). O projeto está presente em 20 municípios do estado e chega à cidade da Baixada Fluminense onde oito lojas já estão cadastradas e aptas a receber os animais.

O secretário Marcelo Queiroz enfatizou o crescimento da economia através do projeto. “Esse projeto possibilita que nossos melhores amigos participem do dia a dia, além de ser um projeto que aquece o mercado. As lojas que aderiram à campanha já notaram a diferença em relação ao público, que aumentou bastante. Além de fomentar nossa economia, ele coloca ainda o animal participando diretamente na vida das pessoas, possibilitando inclusive um maior número de adoção”, disse.

A secretária de Ambiente e Defesa dos Animais, Andrea Loureiro, falou sobre as lojas que já aderiram. “O objetivo desse projeto é chamar atenção para as políticas públicas, que já acontecem em alguns locais do estado e agora estamos trazendo para Queimados. Já temos oito lojas cadastradas, mas ao longo da semana acredito que estaremos recebendo mais comércios”, explicou.

Em Queimados, as empresas que ainda não aderiram à campanha e tiverem interesse, podem entrar em contato com a prefeitura da cidade pelo através dos telefones: (21) 2665-7794 ou (21) 2665-7739.

Outros municípios da Baixada Fluminense já aderiram ao selo

Além de Queimados, Itaguaí e Nova Iguaçu também aderiram ao Selo Pet Friendly. Mais de mil estabelecimentos já se credenciaram desde o lançamento do projeto.

“Entendemos o animal como extensão da família. O Rio de Janeiro, capital, tem sido uma referência, mas acho que a ideia é cada vez mais aumentar essa mobilização além das prefeituras, envolvendo os comerciantes. Acredito que esse também seja um dos caminhos para o sucesso”, finalizou Marcelo Queiroz.