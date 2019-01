Seletiva: Mecão ganha do Goyta no Arizão e segue vivo na briga pela vaga

Jota Carvalho

Na noite de quinta-feira (10), a equipe de Luizinho Lemos foi até o Aryzão, em Campos, ganhou do Goytacaz por 1 a 0 e permaneceu na briga por uma vaga na fase principal do Cariocão deste ano. Miguel foi quem decidiu. Com o resultado, o Mecão continua na terceira colocação, somando sete pontos e colando de vez no Resende. Já eliminado, o Goytacaz amarga a lanterna (1 ponto).

>> O jogo – ‘Pressionado’ pelo resultado positivo para seguir vivo na Seletiva, o America iniciou o primeiro tempo no campo ofensivo. Logo aos quatro minutos, Quaresma cruzou na área para Bruno Bezerra mandar a bomba e a bola desviar na zaga antes de sair pela linha de fundo.

Acuado, o Goyta teve um lampejo de perigo somente aos 20, na falta cobrada por Edinho, que obrigou Deola a realizar boa defesa. A resposta americana surgiu oito minutos depois. Quaresma avançou em diagonal e alçou a bola na área. No lance, Cleiton afastou mal e quase fez contra.

Depois de uma atuação ruim no primeiro quarto de partida, o time do Norte Fluminense corrigiu seus setores e conseguiu equilibrar. Aos 31 minutos, Edinho avançou em velocidade, passou pela marcação e arrematou de canhota, para fora. No lance seguinte, Gabriel Galhardo aproveitou erro na saída de bola adversária e acionou Michel, que soltou uma bomba no travessão de Deola.

O America retornou para o segundo tempo mais objetivo. Logo aos três minutos, Willian Chrispin arriscou de fora da áreas e assustou os alvianis. A insistência nos chutes de longa distância deu resultado no minuto seguinte, quando Miguel aproveitou sobra de bola, pegou de primeira da entrada da área e balançou a rede campista.

Sem esboçar qualquer tipo de reação, o time da Rua do Gás ficou próximo de sofrer o segundo tento aos 23 minutos. Bruno Bezerra arriscou o chute que parou na defesa. O Goytacaz respondeu em contra-ataque aos 27. Pillar finalizou rasteiro próximo da área rubra e quase empatou.

O America decide a vaga neste domingo (13), contra o Nova Iguaçu, pela última rodada da Seletiva, às 16h, no Los Larios, em Xerém. Já o Goytacaz cumpre tabela diante do Macaé, no Moacyrzão, também às quatro da tarde. (Fonte: Vitor Melo / http://www.super-gol.com)