Seja Digital começa a entrega de 1,2 milhão de kits gratuito

Famílias da capital fluminense e de outras 18 cidades do entorno inscritas em programas sociais do Governo Federal já podem agendar a retirada de um dos cerca de 1,2 milhão de kits gratuitos com antena digital, conversor e controle remoto. A população deve acessar o site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o número 147 com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos e fazer o agendamento.

“Os kits são entregues em local, dia e horário que as famílias escolhem quando fazem o agendamento pelo site ou pelo telefone”, afirma Vivian Bilhim, gerente regional da Seja Digital no Rio de Janeiro. “Já estamos trabalhando para que a informação sobre o desligamento do sinal analógico de TV chegue a toda população e todos possam se preparar com antecedência, pois o sinal digital já está disponível.”

No dia 25 de outubro de 2017, o sinal analógico de televisão será desligado na cidade do Rio de Janeiro e em mais 18 municípios do entorno. A programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital. Para continuar assistindo aos programas, todas as residências precisam ter uma antena digital e um aparelho de televisão preparado para receber o sinal digital.