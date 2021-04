Seis do tráfico de drogas caem nas garras da polícia

Cinco homens foram presos e um adolescente, de 17 anos, apreendido após denúncias sobre o tráfico de drogas em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. A ação conjunta foi realizada hoje por policiais militares e civis da 82ª DP.

Dois dos homens e o adolescente foram detidos na rua 86. Eles são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas do bairro Cordeirinho. Segundo a Polícia Civil, as investigações sobre o trio e o local do esconderijo das drogas começaram há três meses.

Ao chegarem no endereço denunciado, os três suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados e capturados. Os presos de 25 e 19 anos têm diversas passagens na delegacia por tráfico de drogas, e o adolescente, de 17 anos, foi capturado pela segunda vez pela mesma equipe policial.

Na segunda fase da Operação Pressão Máxima, deflagrada no início da tarde, os outros três suspeitos foram presos. Eles são acusados de envolvimento com tráfico de drogas na Favela da Linha, em São José do Imbassaí.

De acordo com a polícia, houve troca de tiros na comunidade e um suspeito foi baleado. Ele está hospitalizado e ainda não há informações sobre o quadro de saúde dele.Ainda segundo a Polícia Civil, durante a ação, que começou por volta das 7h, os policiais apreenderam 234 trouxinhas de maconha, 139 pinos de cocaína, quatro pés de maconha, dois rádios comunicadores, uma pistola e munições.

Os presos serão transferidos para o sistema prisional na capital.