Segurança truculento agride paciente no HGNI

Vídeo feito pela irmã da vítima mostra o momento em que ele é agredido pelo segurança

O corredor do setor de emergência do Hospiutal Geral de Nova Iguaçu (HGNI) foi palco de uma cena de selvageria sem igual na manhã de ontem. Um segurança terceirizado mostrou todo o seu despreparo ao atacar um paciente que aguardava atendimento. O vídeo em que o funcionário segura o rapaz por trás e aplica o golpe conhecido como mata-leão foi feito pela irmã da vítima, que chegou a ficar desacordada depois de quaser ser estrangulada.

As imagens mostram a seguência da agressão contra o paciente identificado como Estevam Oliveira. No momento em que o irmão era agredido, a jovem entrta em desespero e começa a gritar pedindo para que o funcionário solte o rapaz. Entretanto, o segurança só solta o pescoço da vítima, quando ele percebe que Estevam fica com desacordado.

O caso causou revolta nas redes sociais. Internautas criticaram a contratação de um funcionário sem preparo para ligar com situações de estresse, como em unidades de saúde. Em outros post, a mensagens de xingamentos contra o segurança.

Direção repudia agressão

Em nota, a direção do HGNI informou que enviou ofício para a empresa Rio de Janeiro, que presta serviço terceirizado para a Secretaria Municipal de Saúde, exigindo o afastamento do funcionário que aparece nas imagens e pedindo a substituição por outro mais preparado. Uma sindicância interna também foi aberta. :

“A direção do HGNI já enviou ofício para a empresa Rio de Janeiro, que presta serviço terceirizado para a Secretaria Municipal de Saúde, exigindo o afastamento do funcionário que aparece nas imagens e pedindo a substituição por outro mais preparado. Uma sindicância interna também foi aberta. A direção do hospital reprova veementemente o ocorrido e reforça que não corrobora com condutas como estas. Nosso atendimento é humanizado, com o máximo respeito ao paciente”.

Antonio Carlos