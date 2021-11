Segurança Presente e Prefeitura de Nova Iguaçu são elogiados por apoio a evento de saúde do RJ

A Semana da Saúde da Baixada Fluminense, ação realizada pelo governo do estado, em parceria com a Prefeitura de Nova Iguaçu, na Praça Rui Barbosa, no Centro da cidade, contou com o valioso apoio das equipes de profissionais das áreas de segurança do RJ e da prefeitura.

A atuação dos agentes foram destacadas pelo prefeito Rogério Lisboa e outras autoridades que estiveram presentes no segundo dia da ação. O trabalho de apoio com o objetivo de garantir a ordem é feita pelo capitão Fogaça, comandante do Nova Iguaçu Presente, que integra o Programa Segurança Presente, pelo secretário municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, Leonardo Bastos Callijão, e pelo superintendente de Controle Urbano, Evandro Frossard.

Na última quarta-feira, mais de 5,5 mil atendimentos foram realizados no segundo dia da ação. O número é 45% maior do que os 3,7 mil registrados na véspera. O evento, que terminou ontem, é uma das maiores ações de saúde ao ar livre do estado e segue as medidas sanitárias de controle à pandemia da Covid-19.

Entre os serviços mais procurados pela população estão os testes de glicose e a aferição de pressão. Nos estandes da Drogaria Venancio e da Cruz Vermelha, onde os exames estão sendo ofertados, mais de 1.145 atendimentos foram realizados. A estudante Tainá Barbosa, de 20 anos, ficou sabendo do evento por intermédio de uma amiga e resolveu checar a taxa de açúcar no sangue.