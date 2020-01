Segurança Presente chega a Rancho Novo em Nova Iguaçu

Extensão do programa para o bairro de Nova Iguaçu, que fica às margens da Via Dutra, terá contingente da base instalada no Centro, primeira da Baixada e atende indicação parlamentar do vereador Maurício Morais

Aguardado com expectativa, o programa Segurança Presente chegou ao bairro Rancho Novo, em Nova Iguaçu, na última quinta-feira. A operação é uma extensão da base instalada no Centro de Nova Iguaçu, primeira da Baixada

Fluminense, e atende a uma indicação parlamentar do vereador Maurício Morais (MDB), encaminhada, através de ofício, ao governador Wilson Witzel pela Câmara Municipal de Nova Iguaçu. A iniciativa é uma parceria entre o governo do estado, através da pasta do Governo e Relações Institucionais, sob o comando do secretário Cleiton Rodrigues, e o prefeito Rogério Lisboa.

De acordo com informações de uma fonte da Polícia Militar, a logística operacional conta com uma média de 10 PMs, uma viatura, duas motos com duas duplas de agentes, além de três policiais que atuaram no Policiamento

Ostensivo Geral (POG) das 9h às 21h. Um comerciante ouvido pela reportagem do Hora H disse que a presenta do programa no bairro resgata a sensação de segurança perdida há tempos por conta da violência na região.

“É uma iniciativa que Rancho Novo inteiro aplaude. Agora, os criminosos vão pensar duas vezes antes de agir aqui.

Eles estavam aterrorizando a qualquer hora do dia. Praticamente, quase todo mundo que conheço aqui tem uma história de violência sofrida no bairro. Enfim, a tranquilidade voltou e espero que continue”, afirmou sem querer se identificar.

Proximidade com a Dutra facilita fuga

O Rancho Novo é um bairro que está às margens da Via Dutra. O bairro detém registros de criminalidade alarmantes, principalmente nas modalidades assalto a pedestre, roubo de veículos e a residências e comércio.

Os bandidos aproveitam proximidade com a rodovia como ponto de fuga.

Nesta semana, o vereador Maurício Morais e o deputado federal Juninho do Pneu (DEM) estiveram no bairro para acompanhar a atuação dos policiais e conversar com moradores e comerciantes sobre a chegada do Segurança

Presente na região.

Investimento de R$ 200 milhões para o programa

Acompanhado do prefeito Rogério Lisboa, do vereador Maurício Moraies e outras autoridades da área de segurança pública, o secretário Cleiton Rodrigues vai estar no bairro Rancho Novo, por volta das 10h30 de hoje. A missão é apresentar oficialmente o programa aos moradores e comerciantes da região.

Em outubro do ano passado, durante solenidade de lançamento da Frente Parlamentar de Defesa das Operações Segurança Presente, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Cleiton anunciou investimentos de R$ 200 milhões no Programa Segurança Presente, em 2020. O valor está inserido na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Na ocasião, Cleiton Rodrigues foi homenageado pelo presidente da Frente, deputado Rodrigo Amorim (PSL), com uma medalha. “A primeira coisa que fizemos foi pedir ajuda à Alerj que prontamente nos auxiliou financeiramente e nos proporcionou terminar o programa este ano, inclusive com sua ampliação”, declarou durante a solenidade.

Reportagem: Antonio Carlos