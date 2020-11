Segurança do metrô dá ‘gravata’ em artista de rua

Um caso de covardia, que ganhou as páginas dos jornais e causou revolta. Um vídeo gravado por um passageiro mostra um artista de rua recebendo uma gravata dentro de um vagão no metrô do Rio. O caso aconteceu na última sexta-feira. A vítima é conhecida como Japonay MC.

“Já estava sem ar, eles apertaram firme meu pescoço. Se não fosse pelo menino que gravou o vídeo, estaria apagado até agora no metrô. Mas graças ao barulho que o pessoal fez estou bem, só tive mesmo que andar pra caramba depois de tudo, do Jardim de Alah ao Cantagalo, porque não deixaram mais eu entrar”, disse o MC.

O músico contou ainda que a confusão começou após a abordagem do segurança ser feita de forma “ignorante”.

“Muitas vezes os seguranças pedem pra gente sair numa boa, mas hoje o tom foi agressivo, de uma forma ignorante. Então eu comecei a argumentar, depois virei as costas e continuei andando fazendo rima. Foi aí que ele me puxou pela mochila e me enforcou”, completou Japonay, acrescentando que não pretende registrar o caso na polícia.

“Entendo que o cara fez o trabalho dele, e sei que essas ordens vêm de cima. Penso na família desse segurança que precisa dele trabalhando. Então não vou fazer queixa nenhuma, só peço que as abordagens sejam tranquilas”, reforçou.

MetrôRio

O MetrôRio divulgou uma nota afirmando que a confusão começou após o cliente, que estava fazendo apresentação no interior do trem, se recusar a encerrar a atividade e a usar máscara.

Segundo a empresa, ele foi orientado sobre a legislação vigente, bem como quanto as decisões do Poder Judiciário, que proíbem apresentações artísticas no interior dos trens, e também sobre a obrigatoriedade do uso da peça de proteção, conforme determina a lei.

A concessionária informou ainda que não admite qualquer ação violenta por parte dos seus colaboradores e que o episódio está sendo apurado internamente para as devidas providências.